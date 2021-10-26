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Минфин предложил ограничиться существующей льготной ипотекой без расширения программ

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Depositphotos

Минфин России рекомендует ограничиться существующими программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка у государства выросли затраты на субсидирование. С таким заявлением выступил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет «Интерфакс».

Во время «круглого стола» в Государственной думе РФ, посвященного рынку недвижимости, Моисеев перечислил все прозвучавшие от его участников предложения. Речь идет о расширении льготной ипотеки, расширении выдачи субсидируемых инфраструктурных облигаций, развитии субсидируемых арендных домов и о расширение низкомаржинальных проектов.

В России действуют три основные ипотечные программы: «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Моисеев указал, что, исходя из тезисов выступления главы ЦБ в пятницу, может произойти повышение ставки.

«Я не хочу никак это комментировать, я просто именно чисто в бюджетной логике говорю о том, что это значит, что нам надо будет закладывать дополнительные ресурсы на то, чтобы финансировать все эти программы», — указал Моисеев. По его словам, сейчас этих ресурсов нет в бюджете. Минфин изыскивает значительные допсредства для того, чтобы закрыть существующие программы, добавил замминистра.

Стоимость жилья на первичном и вторичном рынке в крупных городах-миллионниках продолжает расти, сообщили в ЦИАН и «Авито.Недвижимости». Одна из причин – рост цен на строительные материалы. Однако доступные варианты жилья все еще есть, отмечают аналитики. Где можно найти самые дешевые квартиры – в материале «Газеты.Ru».

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