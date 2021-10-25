Mastercard анонсировал поддержку криптовалютных платежей

Mastercard заключила партнерское соглашение с криптоплатформой Bakkt, что позволит платежной системе расширить спектр возможных операций с криптовалютой для своих клиентов в США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованный на портале Business Wire.

«Mastercard и Bakkt объявили о многостороннем партнерстве, чтобы облегчить торговым компаниям, банкам и финтех-компаниям в США внедрить и предложить широкий набор решений и услуг в работе с криптовалютой. Потребители, в свою очередь, почувствуют расширенный доступ к экосистеме цифровых активов», — утверждается в заявлении Mastercard.

Благодаря партнерству, пользователи платежной системы смогу приобретать, продавать и хранить криптовалюту в кошельке, созданном на основе платформы Bakkt. Упростится также и выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт.

Ранее цена биткоина достигла $66,2 тыс, тем самым она обновила свой исторический максимум. По данным графиков, биткоин за сутки поднялся на $4 тыс. Резкий взлет стоимости объясняется успешным запуском первого в Соединенных Штатах биржевого инвестиционного фонда (ETF), основанного на биткоин-фьючерсах.