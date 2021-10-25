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Молдавия подписала контракт о закупке газа у Польши

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Alik Keplicz/AP

Молдавия договорилась о закупке газа у польской компании PGNiG, передает пресс-служба кабмина республики.

Как сообщается, молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров голубого топлива.

На прошлой неделе глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Кишинев попросил у Киева предоставить Молдавии 15 млн кубометров газа.

Ранее в Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

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