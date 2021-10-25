Мэр Кишинева потребовал от властей рассказать правду из-за цен на газ

Мэр Кишинева Ион Чебан утверждает, что тариф на газ в Молдавии увеличится вдвое, поэтому необходимо разработать механизмы компенсации для граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, руководство страны сейчас молится, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ тысячу леев в месяц ($57 — «Газета.Ru»), будут платить две», — заявил градоначальник.

Он также указал, что в городской администрации желают видеть пакет мер по поддержке всех граждан. Кроме того, Чебан призвал молдавские власти разработать четкие сценарии для различных кризисных ситуаций, чтобы понимать, кто и на каких условиях остается подключенным к отоплению.

Ранее в Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.