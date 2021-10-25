Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Набережных Челнах 18:26
Пенсионера под Калугой оштрафовали на 400 тыс рублей за призывы... 18:26
В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов 18:20
Тренер вратарей сборной России объяснил выбор голкиперов на матчи отбора ЧМ-2022 18:17
Точилин: успехи Хайкина в «Буде-Глимт» дали понять, что штабу сборной надо обратить... 18:14
Таксист остался без работы из-за конфликта с актрисой Бортич 18:12
Регина Тодоренко сообщила об уходе из Instagram 18:12
Влад Соколовский снова станет отцом 18:11
На Украине заявили о необходимости ликвидации поста президента или премьера... 18:10
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах 18:10

Мэр Кишинева потребовал от властей рассказать правду из-за цен на газ

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Мэр Кишинева Ион Чебан утверждает, что тариф на газ в Молдавии увеличится вдвое, поэтому необходимо разработать механизмы компенсации для граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, руководство страны сейчас молится, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ тысячу леев в месяц ($57 — «Газета.Ru»), будут платить две», — заявил градоначальник.

Он также указал, что в городской администрации желают видеть пакет мер по поддержке всех граждан. Кроме того, Чебан призвал молдавские власти разработать четкие сценарии для различных кризисных ситуаций, чтобы понимать, кто и на каких условиях остается подключенным к отоплению.

Ранее в Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях