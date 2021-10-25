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Зеленая энергетика нарушает права человека в Норвегии

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Павел Львов/РИА «Новости»

Ветряные электростанции в Норвегии угрожают коренному народу региона. Из-за огромных ветряных турбин не получается пасти скот, а олени просто сбегают с многовековых насиженных мест обитания. Об этом сообщает издание Die Zeit.

В Норвегии содержать оленей может содержать и разводить только один народ – саамы. Они живут в этом регионе уже много веков и олени – их визитная карточка. Однако в последнее время для большего количества животных не хватает места в виду строительства дорог и ветряных электростанций, которые пересекают миграционные пути оленей.

Все началось в 2010 году, когда Норвегия выдала лицензию на строительство ветряных электростанций на полуострове Фосен недалеко от Тронхейма. Уже к 2016 году было построено более 277 ветряных турбин, а объем инвестиций исчислялся миллиардом евро.

Теперь же коренные жители выступают против ветряных электростанций и для защиты своих прав обратились в Верховный суд Норвегии. Благодаря статье 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гласит, что этническим меньшинствам нельзя препятствовать в использовании их культуры, саамы выиграли дело. Суд пришел к выводу, что лицензию на ветряные электростанции выдавать не следовало.

Однако непонятно, как будет продолжаться борьба между зеленой энергией и правами человека. Ветряки до сих пор стоят на месте и работают. Возможно, что коренные народы будут получать компенсацию за причиненные неудобства, однако сами представители народа говорят: «Олени деньги не едят». Поэтому, какие последствия будут у данного решения, покажет лишь время.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге в Флориде по случаю Дня Независимости заявил, что США в ближайшее время может потерять энергонезависимость.

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