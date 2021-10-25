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Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата

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Depositphotos

Американские демократы могут обнародовать налоговый план, который будет направлен на получение сотен миллиардов долларов от 700 миллиардеров страны. Это будет необходимо, чтобы улучшить и расширить борьбу с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

На сегодняшний день демократическая партия разрабатывает окончательные детали плана, который, вероятно, будет стоить до $2 трлн.

В целом демократы годами выступали за более высокие ставки подоходного и корпоративного налога, заявляя, что богатые американцы и компании должны платить больше, чтобы финансировать новые социальные выплаты.

В настоящее время богатым американцам не нужно платить налоги на накопленные ими богатства, такие как недвижимость, акции и произведения искусства, потому что они облагаются налогом только при продаже актива.

В соответствии с предложением «Налог на прибыль миллиардеров» федеральное правительство будет требовать от миллиардеров платить налоги на возросшую стоимость активов, таких как акции, на ежегодной основе, независимо от того, продают ли они эти активы.

Критики плана говорят, что он заставит миллиардеров уйти с фондового рынка, где оценка активов проще, и перейти на непрозрачные рынки, такие как недвижимость и искусство.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что богатые американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов.

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