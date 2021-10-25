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Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о планах продолжить переговоры по поставкам российского газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев готовится к продолжению переговоров с «Газпромом» касательно поставок газа. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждения будут возобновлены в среду, 27 октября.

«Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с «Газпромом» в интересах граждан страны», — уточнил Спыну.

По словам вице-премьера, на этой неделе он встретится в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Каких-либо подробностей, связанных с будущими переговорами с Миллером, Спыну не привел.

Ранее в Молдавии призвали жителей к экономии из-за ситуации с газом. Оператором, который будет ответственным за управление в «режиме тревоги», назначили компанию «Молдоватрансгаз».

Также в Кремле заявили, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу.

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