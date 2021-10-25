Генсек ООН рассказал о плане по вакцинации 70% населения планеты и его стоимости

Выступая на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. Мероприятие проходило в Бердине, трансляция выступления шла на YouTube.

Гутерреш указал, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус планирует запустить глобальную вакцинацию. Стратегия Гебрейесуса предполагает доставку вакцин 40% людей по всему миру к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года.

Для воплощения плана нужно $8 млрд, отметил генсек ООН. «Мы призываем G20 помочь нам с этим», — сказал глава организации.

Ранее глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы над пандемией COVID-19. Гебрейесус подчеркнул, что страны, которые уже достигли 40% уровня вакцинации, включая страны G20, должны поделиться дозами вакцин.