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Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа

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Reuters

Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн м. куб. газа на фоне дефицита топлива, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

«Вчера в СНБО обсуждали вопрос помощи Молдавии газом», — написал политик.

Он отметил, что сейчас запасы Украины составляют 18 млн метров. куб. газа. При этом власти страны в случае согласия хотят, чтобы Молдавия вернула этот газ до конца зимы.

«Через 4 месяца Молдавия скорее всего найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет больше всего нужен Украине. Еще раз - это единственное пожелание со стороны Украины», — пояснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова оказать помощь Молдавии, оказавшейся в условиях энергетического кризиса, поставками газа на условиях возврата. По его словам, Киев заинтересован в помощи соседней стране, так как одна из украинских областей получает электричество из общей с ней системы. По мнению Данилова, ситуация в Молдавии связана с «шантажом «Газпрома».

С 1 апреля этого года Молдавия покупала у России газ по $176 за тысячу кубометров при объеме потребления порядка 2,5-3 млрд куб. м. природного газа. Контракт с «Газпромом» был подписан в 2007 году. При этом размер молдавского долга составляет порядка $7,5 млрд.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

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