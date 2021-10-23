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В России упростили малому бизнесу получение статуса резидента Арктической зоны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что компании-резиденты смогу рассчитывать на множество льготных условий.

«Это, например, более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешевые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны», — говорится в сообщении.

В утвержденный кабмином перечень включены 58 направлений, среди них, например, животноводство, производство мебели, одежды, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, предоставление образовательных услуг, здравоохранение.

В пресс-службе правительства отметили, что это распоряжение будет являться стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», предостерег другие страны от попыток ограничить суверенитет России в Арктике. Он также отметил, что российская сторона полностью соблюдает международные правила о 400-мильной зоне экономического освоения в Арктике.

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