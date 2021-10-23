Эксперт по Украине Эш предсказал России поражение из-за «Северного потока-2»

Экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш считает, что Россия окажется проигравшей стороной через некоторое время после открытия газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в статье для портала «NV.ua».

По его словам, европейские страны очень нуждаются в поставках газа, ведь правительства просто не позволят гражданам замерзнуть и повысить цены для потребителей, но через полгода чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо.

«Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — lотметил эксперт.

Ранее в Германии заявили, что Россия использует «Северный поток — 2» для шантажа Европы.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.