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«Газпром» объявил о планах создать рекордный запас газа в российских хранилищах

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Компания «Газпром» объявила о создании в России исторически рекордного резерва газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Сообщается, что запас газа в российских подземных хранилищах составит 72,638 млрд кубометров. В компании объяснили это восполнением отобранных объемов газа в сезон 2020-2021 годов «Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи - обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», — отметили в пресс-службе «Газпрома».

Там же добавили, что в условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ «Газпром», как и прежде, выполняет все контрактные обязательства.

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия обладает достаточным количеством газа в хранилищах для прохождения холодной зимы. По его словам, Минэнерго не ожидает аномально холодной зимы, но мощности готовы к возможным трудностям.

Ранее сообщалось, что Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Эксперты считают, что данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.

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