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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

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Банк России/YouTube

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки на 75 б.п., с 6,75% до 7,5%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она назвала данное решение «существенным шагом».

«Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем», — сказала Набиуллина.

Она также заявила, что в первые недели октября инфляционное давление не показывает признаков ослабления. По словам главы ЦБ, в регуляторе расценивают эту ситуацию как потенциально опасную из-за влияния на инфляционные ожидания.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых.

До этого замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).

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