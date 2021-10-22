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Дом без удобств посреди океана появился в продаже

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Depositphotos

В США рядом с побережьем штата Мэн решили продать дом. Он находится на отдельном острове Дак-Леджес посреди Атлантического океана и условия проживания в нем – крайне суровые. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Двухэтажный коттедж расположен на участке в 4500 квадратных метров. В самом доме есть спальня и кухня-гостиная, откуда открывается вид на свой пляж и океан. Внутри есть вся необходимая для комфортного проживания мебель и Wi-Fi. Однако из удобств нет ванной комнаты и уборной. В туалет придется бегать в кабинку на улице.

Также в объявлении указано, что к берегу часто приплывают тюлени, поэтому новым «жильцам всегда будет весело». Всего же за дом просят $339 тыс.

При этом местные жители, которые живут на соседних островах, отмечают тяжесть проживания в подобном доме. Если к туалету на улице можно привыкнуть, то до ближайшего душа необходимо преодолеть большое расстояние. Мыться в океане тоже некомфортно, так как зимние температуры стабильно держатся ниже нуля.

Однако риелторы считают, что данная локация подойдет тем, кто любит красивые пейзажи и природу.

Ранее певица Дженнифер Лопес сняла объявление о продаже своего пентхауса за $25 млн. За четыре года, пока объект был в рекламе, знаменитость так и не смогла найти на него покупателя.

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