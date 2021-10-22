Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Центральный Банк России в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

«Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в настоящее время инфляция выше июльского прогноза ЦБ. Значительно выросли темпы роста потребительских цен, увеличилась годовая инфляция до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, повысилась до 7,8%.

По итогам текущего года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4–7,9%.

В последний раз ЦБ увеличил ключевую ставку в сентябре — до 6,75% годовых.