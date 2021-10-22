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В Германии заявили, что Россия использует «Северный поток — 2» для шантажа Европы

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой проект «Северный поток — 2. По ее словам, Россия приняла целенаправленно решение не заполнять газом хранилища в Европе, при этом страны ЕС вопросах энергоснабжения «уязвимы для шантажа», пишет Der Spiegel.

«Мы зависим от России [в области энергетики]. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища. Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», — сказала Бербок.

Кроме того, по мнению политика, при эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» «должны быть соблюдены европейские правовые предписания, а сейчас это не так.

«Они предусматривают, что «Газпром» не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», — подчеркнула сопредседатель «зеленых».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре текущего года.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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