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В Минэкономразвития рассказали о «черных лебедях» инфляции

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям). Об этом сообщает газета «Известия».

«Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того есть эффект (высокой. — прим. ред.) базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, что должно сжимать дельту год к году», — сказала Крючкова.

Она отметила, что прогноз ведомства, касающийся инфляции, может быть скорректирован, «но, с другой стороны, вероятность каких-то «черных лебедей».

Трудно прогнозировать «что следующее рванет, где порвется цепочка поставки», резюмировала замминистра.

Ранее «Ведомости» писали, что правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия росту цен на социально значимые товары.

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