Байден готов использовать нацгвардию для борьбы с перебоями в доставке товаров

Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласился с предложением использовать Национальную гвардию США для борьбы с перебоями в доставке товаров, сообщает телеканал CNN.

«У нас серьезная проблема с цепочками поставок», — заявил Байден на встрече с общественностью в городе Балтимор в штате Мэриленд.

С целью преодоления этих трудностей, Байден согласился с предложением использовать силы Национальной гвардии США.

«Да, совершенно верно. Я бы это сделал», — заявил Байден.

Национальная гвардия представляет собой организованный резерв Вооруженных сил США, и имеют двойное подчинение — федеральному центру и губернатору.

Национальная гвардия может быть активирована в чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения различных задач внутри страны (ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание правопорядка в случае массовых волнений и другие), выполняя в таких случаях примерно те же функции, что и внутренние войска.

Ранее стало известно, почему США не удается взять рекордную инфляцию под контроль.