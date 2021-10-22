Билл Гейтс рассказал о технологиях, которые скоро сравняются по доходам с IT

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал телеканалу CNBC, какие технологии в ближайшее время догонят в прибыльности IT.

По его мнению, на смену Microsoft, Google и Amazon — IT-гигантам — придут компании, разрабатывающие «зеленые» технологии.

«Будет восемь Tesla, десять Tesla. И сегодня только одна из этих компаний хорошо известна», — сказал Гейтс.

Рыночная капитализация производителя электрокаров Tesla удвоилась за последние два года, а с 2017 года выросла в 20 раз, отмечает CNBC.

Текущую ситуацию на рынке «зеленых» технологий Гейтс сравнил с зарей цифровой эры. На инвестициях в игроков этого рынка можно будет много заработать, резюмировал он. Однако многие потеряют свои деньги, как это было в конце XX века, когда лопнул так называемый «пузырь доткомов», предупредил бизнесмен. Речь идет о массовом разорении интернет-компаний.

Ранее аналитик Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что основатель Tesla Илон Маск может стать первым долларовым триллионером.