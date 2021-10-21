Британский путешественник поделился способами экономии на отпуске

Заядлый британский турист и писатель Шебс Алом, который путешествует по миру уже 15 лет, рассказал об эффективных способах сэкономить на отпуске. Полезными советами он поделился с изданием Express.

«Иногда дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, хотя именно так обычно и считается. Но и полезно приобретать билеты буквально перед вылетом», — рассказал путешественник.

По его словам, он недавно приобрел билеты за день до вылета на Мальту за £25 (2,4 тыс. рублей), что достаточно выгодно.

Что касается багажа, то его лучше всего оплачивать через официальный сайт авиакомпании, так как по прибытии в аэропорт цена оформления на стойке регистрации значительно возрастает, отметил Алом.

Кроме того, лучшее время для покупки проездных документов – вторник и среда. Это связано с тем, что по будням большинство людей работают и обычно оформлением билетов многие занимаются в выходные. Поэтому суббота и воскресенье – это самые дорогие дни для бронирования авиабилетов.

«Путешествуя в популярное время, такое как Пасха, июль или август, вы можете лишиться существенной суммы денег. Вместо этого отправляйтесь в поездки в марте или июне. Также приемлем сентябрь, поскольку в это время часто бывают распродажи билетов», — заключил британец.

Ранее стало известно, что российские туристы, которые прибывают в Турцию, тратят на отдых и сувениры в среднем 53,2 тыс. рублей. Часть от этой суммы уходит на покупку сувениров.