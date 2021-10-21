Путин сказал Европе «спасибо» за санкции

Президент России Владимир Путин во время Валдайского форума поблагодарил Европу за введенные санкции, в том числе в области сельского хозяйства.

«Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства... За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший», — заявил российский лидер.

11 октября Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его. Санкции были введены и против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Этот «черный список» является частью трех пакетов санкций, которые ЕС ввел против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, которые были продлены в июле до 31 января 2022 года, и санкциями против отдельных граждан и компаний Крыма.

Риторика украинских властей о давлении на Россию дополнительно усилилась в последние месяцы в связи с июльским соглашением, которое заключили Германия и США по «Северному потоку-2».

Также в сентябре в Европарламенте потребовали расширить санкции против России.