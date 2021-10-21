Энергокомпании Британии приготовились к массовому банкротству

Если правительство Великобритании в ближайшее время не предпримет никаких мер, то энергорынок страны ждет абсолютный разгром, из-за чего обанкротиться могут еще 20 компаний, которые поставляют энергию. Об этом заявил глава крупной энергетический компании Scottish Power Кит Андерсон. Его слова передает Reuters.

Проблемы в энергетической отрасли возникли на фоне резкого роста цен на газ в Европе, который создал трудности для всех зависящих от него отраслей.

«Чтобы избежать серьезных потрясений, властям необходимо пересмотреть ограничения по стоимости энергии для потребителей. Лимиты могут корректироваться дважды в год и в следующий раз должны быть оценены в апреле», — считает Андерсон.

По его словам, правительству страны вместе с энергорегулятором необходимо заняться этим вопросом раньше намеченного срока. Если этого не произойдет, то ситуация подойдет к «массовому истреблению» бизнеса.

До энергокризиса на рынке Великобритании было более 50 независимых поставщиков энергоресурсов. Однако ухудшение ситуации может повлечь за собой, что по всей стране останутся около пяти-шести компаний, заключил специалист.

Ранее энергорегулятор Великобритании Ofgem сообщил, что из-за рекордно высоких цен на газ в стране, очередная энергокомпания была вынуждена закрыться и прекратить поставки энергии потребителям.