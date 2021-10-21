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Путин заявил, что дефицит газа — «рукотворный результат» политики Еврокомиссии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время Валдайского форума заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии.

Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют.

Он также уточнил, что «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам.

«Те европейские компании, которые получают газ от «Газпрома» по долгосрочным контрактам, получают его — внимание! — в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И «Газпром» сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», — сказал Путин.

Главные тезисы и заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

Путин добавил, что американские компании переориентировали потоки своего газа с европейского на азиатский рынок. По его мнению, данная ситуация привела к недозакачке в подземные хранилища газа Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС сообщил, что «утопические фантазии» Еврокомиссии стали причиной энергетического кризиса в Евросоюзе.

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