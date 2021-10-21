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В России могут упростить выдачу алкогольных лицензий

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минфин России собирается упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей. Об этом сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка ведомства Александра Коробутова, передает пресс-служба министерства.

По его словам, Минфин готовит соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы. Как рассказал представитель департамента, правительство выступило в поддержку этого документа, внесенного костромской областной думой, который предполагает возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии.

Он отметил, что нововведение позволит существенно сократить время получения лицензии, поскольку соискателю не нужно будет повторно подавать заявление при обнаружении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов.

Коробутов также заявил, что министерство подготовило поправки, позволяющие распространить такую практику как на розничную продажу алкоголя, так и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ поддержал идею «Общественной потребительской инициативы» использовать систему цифровой маркировки для контроля продажи алкоголя около социальных объектов.

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