Читатели Der Spiegel раскритиковали Бербок из-за слов в адрес «Северного потока — 2»

Читатели немецкого журнала Der Spiegel, который опубликовал материал, посвященный высказыванию сопредседателя немецкой партии «Зеленые» Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2», раскритиковали ее заявление.

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» ранее обвинила Россию в «игре в покер» на фоне рекордно высоких цен на газ. Бербок призвала соблюдать европейское законодательство в ситуации с «Северным потоком — 2», высказавшись за то, чтобы повременить с выдачей разрешения на его регистрацию и эксплуатацию.

Читателей возмутили подобного рода формулировки. Некоторые предположили, что политик действует в первую очередь в американских интересах, а не европейских.

«Личные антипатии и мнения не должны сюда примешиваться... <...> Рад, что госпожа Бербок не въехала в ведомство федерального канцлера, пусть подождет еще пару лет», — написал один из комментаторов.

Его мнение поддержал и другое читатель немецкого издания.

«В этой ситуации пустая болтовня госпожи Бербок совсем ни к чему. Она, судя по всему, не сознает своей ответственности в мировой политике», — констатировал другой комментатор.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Ранее Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2».