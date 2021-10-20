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Шульгинов заявил, что хранилища газа в России заполнены почти на 100%

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Павел Львов/РИА «Новости»

Хранилища газа в России по состоянию на 20 октября заполнены на 97%. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Продолжается закачка газа в подземные хранилища. На сегодня на утро — это 97% от плана, и окончательно закачка к 1 ноября выйдет на 100%», — сказал министр.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на сегодняшний день энергетический рынок Европы обеспечен газом в полном объеме, поскольку поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. По его словам, даже частично газ закачивается в подземные хранилища, что говорит об отсутствии дефицита газа.

Вице-премьер обратил внимание, что есть проблема с заполненностью газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет. Однако речь о 74%, в то время как обычно данный процент достигал 90%.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в свою очередь заявил, что ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» может заполнить брешь, образовавшуюся на международном энергетическом рынке.

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