Россияне отказались от путешествий внутри страны

Спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился практически на треть. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Тенденция спада спроса на отдых в России наметилась еще в летний период. И все же такой «сюрприз», как введение на пике сезона жестких ограничений на самом популярном внутреннем направлении, в Краснодарском крае, существенно «смазал» итоги сезона», — рассказала Ломидзе.

По ее словам, введенные ограничения до сих пор продолжают производить негативный эффект. В частности, это выражено в виде потери туристов в осенний период.

Также введение ограничительных мер более чем в 30 регионах России привело к тому, что россияне просто стали отказываться от путешествий по стране, в том числе и на ноябрьские праздники.

«По сравнению с первой неделей октября, уже на второй неделе месяца спрос на туры по России в среднем по рынку упал на 30%», — заключила Ломидзе.

Ранее вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что неделя отдыха в Египет обойдется россиянам минимум в 50-60 тыс. рублей на двоих по системе «все включено».