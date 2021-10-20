Кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «игре в покер» по вопросам газа, сообщает портал Waz.

«Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения. При этом можно наблюдать и игру России в покер: поставки газа существенно сократились», — заявила Бербок.

Представитель «Зеленых» признала, что Россия поставила газ в Европу согласно контрактам, однако газохранилища европейских стран оказались к холодам недостаточно заполненными.

«Это могло быть сделано намеренно с российской стороны, чтобы таким образом добиться скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» , хотя не все юридические требования выполнены. Это стратегическое решение «Газпрома» против европейцев», — считает Бербок.

Ранее министр экологии Польши потребовал от ЕК судить «Газпром».