«Ъ»: Минсельхоз хочет привлечь мигрантов для работы в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства России планирует привлечь мигрантов из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Минсельхоз нашел решение проблемы с дефицитом персонала в сельском хозяйстве. Рабочих планируется завезти из Узбекистана в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли», — указано в сообщении.

Информацию о привлечении мигрантов к работе в агропромышленном комплексе сообщили участники совещания, которое прошло в Минсельхозе во вторник, 19 октября. Лидерами по запросам на привлечение мигрантов являются птицеводческие фермы.

Однако для того, чтобы организовать работу мигрантов, фирмам будет необходимо заключить контракт с агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Потенциальным работникам будет сделано медицинское обследование на предмет отсутствия ВИЧ, туберкулеза, а также наличии вакцинации от коронавируса.

Ранее в России объявили о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана.