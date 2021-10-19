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Ялтинский экономический форум перенесли из-за COVID-19

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что в случае, как только эпидемиологическая ситуация позволит провести мероприятие, форму обязательно состоится. Аксенов также принес извинения за перенос даты гостям ЯМЭФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – из-за коронавируса. В ряде регионов зампред правительства предложила ввести нерабочие дни раньше, уже с грядущей субботы. Голикова также предложила дать россиянам два выходных для вакцинации от COVID-19.

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