Совет ЕС вынудил российского миллиардера обратиться в суд

Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск к Совету Евросоюза из-за связанных с Белоруссией санкций. Об этом сообщается в официальном журнале организации.

Гуцериев требует, чтобы санкции Европейского союза, которые на него наложили, были сняты и признаны незаконными.



Миллиардер считает, что суд обязан отменить июньское решение об ограничениях в его отношении, связанных с ситуацией в Белоруссии. Так, в обосновании к этому заявлению говорится, что на самом деле Совет ЕС ошибся, когда нашел критерии, по которым бизнесмен попал под санкции. Предприниматель считает, что его права были нарушены, включая право на частую жизнь и свободное ведение бизнеса.

Ранее сообщалось, что Гуцериев вошел в четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии. Ведение санкций Совет ЕС объяснил тем, что Гуцериев имеет бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и ряде других, а также является «давним другом Александра Лукашенко.