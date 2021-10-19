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Bloomberg: Россия ожидает гарантий по «Северному потоку — 2» для увеличения поставок в Европу

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Global Look Press

Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и компании «Газпром».

Москва будет действовать лишь только в том случае, когда «Северный поток — 2» сертифицируют и одобрят его запуск. Только после этого начнется увеличения поставок в европейский регион, сообщает Bloomberg.

«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg сенатора Константина Косачева.

По его словам, российская сторона всегда выполняет те обязательства, которые взяла на себя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше и ответных шагов Евросоюза призвала премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не пытаться подменить темой «Северного потока — 2» вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии.

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