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В США заявили о необходимости дальнейшего повышения госдолга страны

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Brendan McDermid/Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен направила конгрессменам письмо, в котором рассказала о необходимости поднятия потолка госдолга. Об этом сообщает ТАСС.

Йеллен призвала Конгресс принять меры, для «повышения потолка госдолга или приостановки его действия, чтобы была долгосрочная уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства». Принятый ранее законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд министр назвала «временной передышкой».

Она добавила, что ее ведомству придется принять определенные чрезвычайные меры до 3 декабря. Накануне Йеллен говорила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка.

14 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил законопроект о расширении государственного долга США на $480 млрд. Повышение является кратковременной мерой до 3 декабря, когда Сенат должен решить вопрос о новом повышении потолка госдолга.

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