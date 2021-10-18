Представители крупного бизнеса и власти обсудили глобальное потепление

Представители крупного бизнеса и органов власти обсудили в программе «Зеленый переход» на телеканале «Россия 24» глобальное потепление и причины его наступления. Участники дискуссии отметили, что именно человеческая деятельность меняет климат планеты.

Неутешительный прогноз ООН, озвученный генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем, гласит: к 2030 году, несмотря на обещания стран по защите климата, эмиссия вредных веществ вырастет на 16%, что приведет к повышению температуры на 2,7 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка, член экспертного совета по устойчивому развитию Министерства экономического развития РФ Татьяна Завьялова, обратила внимание на финансовые последствия климатических изменений.

«По оценкам Росгидромета, неблагоприятные климатические события обходятся российской экономике в 80–90 млрд рублей ежегодно: государство, бизнес и население тратят эти деньги, чтобы компенсировать их последствия», — считает она.

По мнению Руслана Эдельгериева, советника и специального представителя Президента РФ по вопросам климата, сейчас критически важно добиться международного консенсуса относительно ESG-трансформации экономики.

«Если по климату такой консенсус уже достигнут, то в экономике имеют место двойные стандарты, а порой и желание под видом зеленой повестки трансформировать мировую экономику к выгоде отдельных государств. При этом климат нельзя политизировать: он должен обеспечивать одинаковые стартовые условия для развитых, развивающих и наименее развитых стран», — рассказал он.

Российские финансовые институты, продолжает Татьяна Завьялова, тоже включаются в общемировой тренд, оценивая широкий спектр ESG-рисков инвестпроектов и компаний при принятии финансовых решений.

«Если бизнес не инвестирует в зеленые технологии и декарбонизацию, не модернизирует производство, то есть, по сути, пускает экологические риски на самотек, то и для банка это означает более высокий риск», — сказала Завьялова.

ESG-повестка сегодня становится ключевым элементом корпоративной отчетности, замечает ведущая программы «Зеленый переход» Юлия Макарова, но это порождает и новое явление — так называемый greenwashing, когда бизнес только заявляет об экологических намерениях, но не исполняет своих обещаний. Более того, Роспотребнадзор утверждает, что вплоть до половины ESG-информации в отчетах компаний является фейковой, то есть не соответствует действительности.

Дискуссия завершилась на позитивной ноте: участники согласились с тем, что быстрое изменение климата может стать не только угрозой, но и стимулом ускорить ESG-трансформацию, быстрее внедрять чистые технологии, находить новые модели и источники роста — как для отдельных компаний, так и для страны в целом.