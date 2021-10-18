В Минэкономразвития оценили темпы роста ВВП в России

Экономика России в настоящий момент завершила восстановление и рост ВВП в 2021 году составит не более 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит РИА «Новости».

«С учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что [рост] может быть выше», — сказал он.

По словам Решетникова, деловая активность замедлилась, а восстановление экономики исчерпало себя.

«Экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», — уточнил глава Минэкономразвития.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году. По новой оценке, ВВП России по итогам года увеличится до 4,7% вместо прежних 4,4%. Согласно данным доклада, в 2020 году фискальная политика России была контрциклической, то есть зависящей от темпов экономического роста. В 2021 году произойдет восстановление экономики, которое в 2022 году замедлится.