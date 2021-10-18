«Ъ»: в России начала сокращаться доступность жилья

В России с 2020 года, после 12 лет увеличения доступности недвижимости в стране, этот показатель начал меняться в обратную сторону. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на фонд «Институт экономики города» (ИЭГ).

По подсчетам фонда, для приобретения квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить абсолютно все свои доходы, полученные за 3,3 года. Это на 5,7 % больше, чем в допандемийном 2019 году.

ИЭГ выделил регионы, где сильнее всего подорожали новостройки. Так, первичное жилье в Северной Осетии стало стоить в среднем на 30% больше, в Амурской области — на 25% и Республике Алтай — на 20%

Эксперты полагают, что к такому положению дел привело введение льготной ипотеки и сокращение доходов россиян. Отмечается, что девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен на жилье.

Ранее были названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье. Так, в районе столичного метро «Тульская» стоимость вторичного жилья переоценена на 15% .