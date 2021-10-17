Экспорт российских вакцин превысил $700 млн

Россия в 2021 году получила от экспорта вакцин против коронавируса $713,7 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на таможенную статистику.

В статье говорится, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали $100 млн, а максимальная прибыль была получена в августе — $123,8 млн.

Издание называет пятерку лидеров по покупке препаратов против COVID-19, произведенных в России, — Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении.

РБК отмечает, что страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку «Спутника V», одобренного в настоящее время в 70 государствах.

Ранее в Европарламенте призвали пересмотреть ограничения для привитых «Спутником V» граждан Евросоюза.