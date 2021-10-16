Новак: Россия фиксирует рекордное потребление газа в 2021 году

Российская Федерация в 2021 году установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны, рассказал в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

«Я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период», — рассказал Новак.

По его словам, на данную ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей холодной зимы. Россия, несмотря на это, готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, однако заявок от стран ЕС пока не поступало, подчеркнул вице-премьер.

Ранее исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова заявила, что топливный кризис в Евросоюзе негативно скажется на экономиках более уязвимых стран-участниц блока и может привести к энергетической бедности.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.