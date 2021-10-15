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Захарова назвала «истерикой» реакцию Украины из-за «Северного потока — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что газопровод «Северный поток — 2» является гарантом энергетической безопасности Европы, а также фактором инфраструктурной стабильности. По ее словам, власти Германии это понимают, несмотря на «довольно сильное давление извне», написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что, чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», тем «выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария».

«Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика — состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз», — написала она.

В качестве примера она привела бывшего премьер-министра Польши Ежи Бузека, который заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток — 2». Британский премьер Борис Джонсон через своего пресс-секретаря сообщил, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство «Северного поток — 2». В тоже время исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франц Тиммерманс сказал, что «Европе не нужен российский газопровод».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что утверждение о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию «Северного потока — 2», необоснованно.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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