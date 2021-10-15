Аналитик Хансен оценил запасы газа в ЕС на зиму

Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен заявил, что запасов природного газа в Европе может хватить на предстоящую зиму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хансен отметил, что за последнее время запасы газа в Евросоюзе росли хорошими темпами. По словам аналитика, при «нормальной» зиме в ЕС, вероятно, будет достаточно запасов топлива.

«Мы ожидаем, что поставки из России увеличатся в начале ноября, когда «Газпром», как объявил, завершит наполнение внутренних хранилищ газа», — подчеркнул Хансен.

Он добавил, что сертификация «Северного потока – 2», которая даст возможность перекачивать по газопроводу топливо, может произойти чуть позже с «учетом нового правительства в Германии, которое сигнализирует о некоторых опасениях по поводу «СП-2».

Ранее исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова заявила, что топливный кризис в Евросоюзе негативно скажется на экономиках более уязвимых стран-участниц блока и может привести к энергетической бедности.