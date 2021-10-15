Китай решил наладить долгосрочные поставки СПГ из США, забыв о торговых разногласиях

Тяжелая ситуация, вызванная дефицитом топлива по всему миру, вынудила временно приостановить торговую войну между США и Китаем. При возможном заключении долгосрочных поставок СПГ Вашингтон может получить десятки миллиардов долларов, а Пекин – обезопасить себя в плане энергии. Об этом пишет Reuters.

Переговоры с американскими поставщиками начались в начале этого года, но сейчас ускорились на фоне кризиса на рынке энергии. Учитывая, что цены на природный газ в Азии в 2021 году по спотовым договорам подскочили более чем в пять раз, это вызвало опасения по поводу возможных перебоев в электроэнергии нынешней зимой.

«Испытав недавнюю огромную волатильность рынка, некоторые покупатели сожалели о том, что не подписали достаточное количество долгосрочных поставок», — рассказал один из источников в Пекине.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о новых сделках, которые укрепят позицию Китая как одного из крупнейших покупателей СПГ в мире.

«Люди, возможно, воспринимали спотовый рынок как ключевой в прошлом, но теперь понимают, что долгосрочные поставки становятся важнее», — сообщил представитель энергорынка из Пекина.

Кроме того, поставка грузов из США в последнее время стала дешевле, чем это было несколько лет назад. Теперь же в Китае ожидают, что до конца года будет подписано максимально возможное количество сделок на поставку СПГ, которые пока что выгодны китайским приобретателям.

Ранее конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, предрекли США зависимость от России и Китая из-за «антиамериканской» энергетической политики американского президента Джо Байдена.