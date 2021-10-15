«Потребители стоят в очереди»: аналитик оценил возможность дополнительных поставок газа в Европу

Проект «Северный поток — 2» критикуется лишь самыми ярыми его противниками, а все обвинения в адрес России не имеют никакого смысла, так как кризис в Европе произошел из-за желания перейти на спотовые закупки сырья. Однако запретить трубопровод никто не сможет, так как европейские лидеры хотят решить свою проблему с острым дефицитом газа. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Изначально «Северный поток – 2» затевался как газопровод, который позволит выбирать маршрут поставки газа. И в контрактах, которые есть у «Газпрома», изменится лишь маршрут следования топлива. Поэтому запуск трубопровода не приведет к увеличению объемов поставок в Европу», — отметил аналитик.

По его словам, в нынешний отопительный сезон возможны какие-то дополнительные поставки, если «Северный поток — 2» заработает в ближайшее время. Однако кардинального изменения ситуации в Европе от российского газа быть не может.

«Евросоюз десятилетиями утверждал, что не надо заключать никаких долгосрочных контрактов и лучше идти на спотовый рынок, чтобы приобрести необходимые объемы. А сейчас очередей из поставщиков нет, наоборот, все потребители стоят в очереди», — отметил специалист.

При этом с запуском «Северного потока — 2» западная риторика никак не изменится. Всегда найдутся те, кто будет критиковать проект. Но он будет запущен, так как санкций от Евросоюза в его сторону не прогнозируется и сейчас стоит вопрос в том, когда именно произойдет запуск и будет ли «Газпром» поставлять больше газа, подытожил Юшков.

Ранее на полях Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что утверждение о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию «Северного потока — 2», необоснованно.