Cтоимость туров в Египет может снизиться на 40%

Цена на туры в Египет могут серьезно снизятся после возобновления чартерной перевозки в ноябре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

«Нам очень не хватало чартерной перевозки в Египет. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причем отель «четыре звезды» обходится в 90-100 тыс., а «пятерка» — в 120-140 тыс.», — сказал Горин в беседе с изданием.

Он заявил, что после открытия чартеров стоимость турпакетов уменьшится примерно на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% от их нынешней цены.

При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что турпакеты могут подешеветь и на 40%. По его словам, к примеру, стоимость тура на неделю на двоих в отель «четыре звезды» может составить 60-70 тыс. руб.

Ранее стало известно, что с 9 ноября РФ снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.