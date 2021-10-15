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Cтоимость туров в Египет может снизиться на 40%

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Цена на туры в Египет могут серьезно снизятся после возобновления чартерной перевозки в ноябре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

«Нам очень не хватало чартерной перевозки в Египет. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причем отель «четыре звезды» обходится в 90-100 тыс., а «пятерка» — в 120-140 тыс.», — сказал Горин в беседе с изданием.

Он заявил, что после открытия чартеров стоимость турпакетов уменьшится примерно на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% от их нынешней цены.

При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что турпакеты могут подешеветь и на 40%. По его словам, к примеру, стоимость тура на неделю на двоих в отель «четыре звезды» может составить 60-70 тыс. руб.

Ранее стало известно, что с 9 ноября РФ снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

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