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Курс доллара обновил годовой минимум

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100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс доллара во время торгов на Московской бирже обновил минимум с июля 2020 года. Стоимость американской валюты опустилась ниже отметки в 71,5 рубля.

Курс евро составил 82,8 рубля.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты. Он отметил, что сокращается объем расчетов и объем личных резервов стран мира в долларах. При этом, по его словам, Россия пока заинтересована в том, чтобы полностью уйти от расчетов в этой валюте.

Согласно прогнозу аналитика ФГ «Финам» Анны Зайцевой, к концу текущего года курс доллара будет находится в диапазоне 71,5-74 рубля. По словам эксперта, в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация. Она отметила, что поддержку можно в том числе ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании примет решение повысить ставку до 7%.

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