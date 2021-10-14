Мишустин заявил о необходимости долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что действия правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективны, но требуются долгосрочные меры, сообщает ТАСС.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечил стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе», — сказал премьер на заседании кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз по инфляции в РФ повышен – из-за роста цен на фрукты, овощи и мясо.