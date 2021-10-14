ВТБ объявил о создании ESG-платформы

ВТБ запускает федеральную инициативу в сфере ESG в России, включающую в себя комплекс финансовых продуктов и сервисов, которые отвечают стандартам экологического, социального и корпоративного управления. О создании открытой для партнеров и клиентов ESG-платформы в преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Партнерство в бизнесе – часть философии ВТБ. В сфере экологии, социального развития и корпоративного управления эффективны только коллективные усилия всех участников: общества, бизнеса и власти. ВТБ последовательно интегрирует элементы ESG в свою операционную деятельность уже несколько лет. До сих пор это была наша личная инициатива.

Но сегодня соответствие требованиям ESG-повестки – необходимое условие, новый значимый фактор в регулировании рынка и инвестиционной привлекательности, влияющий на стоимость капитала. Взаимовыгодное партнерство банковской системы, компаний, регионов и граждан сделает возможным переход на работу по ESG-стандартам. Мы запускаем ESG-платформу для поддержки этого перехода», — сказал Андрей Костин.

С помощью ESG-платформы клиенты смогут получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств. Особенное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов.

ESG-платформа при поддержке Высшей школы менеджмента СПбГУ откроет образовательные проекты для вузов России.

В настоящий момент ESG-платформа включает в себя 20 направлений деятельности ВТБ. В дальнейшем этот перечень будет расширяться.