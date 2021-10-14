Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Старшая дочь Билла Гейтса выйдет замуж за наездника 13:13
Путин заявил, что предстоит еще многое сделать для полноценной реализации прав женщин 13:11
Япония не предоставила статус беженца россиянину, приплывшему с Курил 13:08
Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете Поклонской после угроз Киева 13:07
Арбитр Васильев заявил, что его дисквалификация связана с «командой не... 13:01
Путин заявил, что традиционные ценности — это важнейшая опора страны 13:00
Гретцки рассказал Овечкину, как побить его снайперский рекорд НХЛ 12:59
Успенская обвинила Собчак в эгоизме за слова после смертельного ДТП 12:59
«Роскосмос» запустил на орбиту последний «Союз»... 12:58
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском университете 12:55

ВТБ объявил о создании ESG-платформы

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ запускает федеральную инициативу в сфере ESG в России, включающую в себя комплекс финансовых продуктов и сервисов, которые отвечают стандартам экологического, социального и корпоративного управления. О создании открытой для партнеров и клиентов ESG-платформы в преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Партнерство в бизнесе – часть философии ВТБ. В сфере экологии, социального развития и корпоративного управления эффективны только коллективные усилия всех участников: общества, бизнеса и власти. ВТБ последовательно интегрирует элементы ESG в свою операционную деятельность уже несколько лет. До сих пор это была наша личная инициатива.

Но сегодня соответствие требованиям ESG-повестки – необходимое условие, новый значимый фактор в регулировании рынка и инвестиционной привлекательности, влияющий на стоимость капитала. Взаимовыгодное партнерство банковской системы, компаний, регионов и граждан сделает возможным переход на работу по ESG-стандартам. Мы запускаем ESG-платформу для поддержки этого перехода», — сказал Андрей Костин.

С помощью ESG-платформы клиенты смогут получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств. Особенное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов.

ESG-платформа при поддержке Высшей школы менеджмента СПбГУ откроет образовательные проекты для вузов России.

В настоящий момент ESG-платформа включает в себя 20 направлений деятельности ВТБ. В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях