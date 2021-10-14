Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Старшая дочь Билла Гейтса выйдет замуж за наездника 13:13
Путин заявил, что предстоит еще многое сделать для полноценной реализации прав женщин 13:11
Япония не предоставила статус беженца россиянину, приплывшему с Курил 13:08
Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете Поклонской после угроз Киева 13:07
Арбитр Васильев заявил, что его дисквалификация связана с «командой не... 13:01
Путин заявил, что традиционные ценности — это важнейшая опора страны 13:00
Гретцки рассказал Овечкину, как побить его снайперский рекорд НХЛ 12:59
Успенская обвинила Собчак в эгоизме за слова после смертельного ДТП 12:59
«Роскосмос» запустил на орбиту последний «Союз»... 12:58
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском университете 12:55

Новак заявил, что Европа в вопросе запасов газа следует принципу «на авось»

close
100%
Alik Keplicz/AP

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что при формировании запасов газа Европа выбирает принцип «на авось», передает ТАСС.

Он отметил, что европейские потребители пожинают плоды «несбалансированной политики по созданию условий формирования энергетического баланса в Европе».

Между тем, подчеркнул он, Европе нужно иметь резервы для прохождения осенне-зимнего периода, а «не так, чтобы на авось проживем».

«Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствии предложения формирует высокую цену», — пояснил вице-премьер.

Ранее он заявил, что страны Евросоюза пока не обращались к РФ с просьбой об увеличении поставок газа.

Между тем ранее «Газпром» сообщал о минимальном уровне запасов газа в европейских хранилищах. По оценке компании, отставание по заполненности хранилищ в сравнении с прошлым годом составляет 20,5 млрд кубометров газа. Таким образом, остаются невосполненными 18,6 млрд кубометров газа из 66,2 млрд, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон, отметили в компании.

При этом стоимость газа в Европе ранее побила очередной рекорд и превысила $1300 за тыс. кубометров. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ и недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях