Новак заявил, что Европа в вопросе запасов газа следует принципу «на авось»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что при формировании запасов газа Европа выбирает принцип «на авось», передает ТАСС.

Он отметил, что европейские потребители пожинают плоды «несбалансированной политики по созданию условий формирования энергетического баланса в Европе».

Между тем, подчеркнул он, Европе нужно иметь резервы для прохождения осенне-зимнего периода, а «не так, чтобы на авось проживем».

«Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствии предложения формирует высокую цену», — пояснил вице-премьер.

Ранее он заявил, что страны Евросоюза пока не обращались к РФ с просьбой об увеличении поставок газа.

Между тем ранее «Газпром» сообщал о минимальном уровне запасов газа в европейских хранилищах. По оценке компании, отставание по заполненности хранилищ в сравнении с прошлым годом составляет 20,5 млрд кубометров газа. Таким образом, остаются невосполненными 18,6 млрд кубометров газа из 66,2 млрд, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон, отметили в компании.

При этом стоимость газа в Европе ранее побила очередной рекорд и превысила $1300 за тыс. кубометров. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ и недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона.