Финансист предупредил, чем обернется для рубля «газовый бум» в Европе

Высокие цены на газ не способствуют дополнительной валютной выручке для российского бюджета и не оказывают влияния на курс рубля. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

«Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки «Газпрома», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, для того, выросла выручка «Газпрома» и укрепился рубль, необходимо, чтобы цены на газ продержались на высоких отметках до начала следующего года.

«Россия и «Газпром» выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера», — заключил Бадалов.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.