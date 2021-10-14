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Подход к подсчету полной стоимости кредита в России поменяют в 2022 году

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Подход к исчислению полной стоимости кредита будет кардинально изменен в 2022 году, сообщает газета «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, который могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, может быть принят уже в I квартале будущего года.

Предстоящие поправки коснутся не только принципов расчета полной стоимости кредита, но и «периода охлаждения», а также рекламы кредитных продуктов.

В банках и микрофинансовых организациях в целом поддержали повышение прозрачности при выдаче займов, однако предупредили, что изменения могут привести к росту теневого сектора.

«Нововведение существенно ограничит доходы многих игроков — особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25–30% от ее общего объема», — рассказал гендиректор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала законодателей ужесточить порядок расчета полной стоимости кредита по всем видам ссуд.

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