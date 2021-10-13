На Украине спрогнозировали закрытие промышленных предприятий из-за нехватки газа

Федерация работодателей Украины, со ссылкой на проведенный среди 100 компаний опрос, сообщает, что более 90% предприятий разных отраслей промышленности станут убыточными из-за высоких цен на газ, сообщается на сайте Федерации.

«Результаты опроса показали, что в октябре этого года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний. В ноябре их количество может достичь уже катастрофических 96%. И это при том, что при цене газа, которая сложилась в течение января — июля, они были прибыльными», — указано в результатах опроса.

До половины опрошенных компаний планируют либо сократить, либо полностью остановить производство.

Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации с газом зимой.